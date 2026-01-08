Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
8-Январь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 22:09

Иран: Полиция менен демонстранттардын кагылышы уланууда

Түз линк

АКШ виза үчүн күрөө төлөй турган мамлекеттердин катарына Кыргызстанды кошту. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов буга жооп кылып, америкалыктар үчүн визасыз режимди кайра карап чыгууну сунуштады. Иранда экономикалык кризистен улам чыккан нааразылык акциялары күчөп, бир катар шаарларда демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда кагылышуулар уланып жатат.

Шерине

