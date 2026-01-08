Иран: Полиция менен демонстранттардын кагылышы уланууда
АКШ виза үчүн күрөө төлөй турган мамлекеттердин катарына Кыргызстанды кошту. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов буга жооп кылып, америкалыктар үчүн визасыз режимди кайра карап чыгууну сунуштады. Иранда экономикалык кризистен улам чыккан нааразылык акциялары күчөп, бир катар шаарларда демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда кагылышуулар уланып жатат.
Чыгарылыштар
-
Январь 07, 2026
Иранда полиция демонстранттарга каршы ок чыгарды
-
Январь 06, 2026
Бишкекте өспүрүмдөр кордолгон окуя катталды
-
Январь 05, 2026
Блогерлерди тескөөчү мыйзам долбоору даярдалууда
-
Декабрь 31, 2025
Активист Айбек Теңизбай камактан чыкты
-
Декабрь 30, 2025
Москва Киевди Путиндин резиденциясын "бутага алды" деп айыптады
-
Декабрь 29, 2025
Кыргыз-тажик чек арасы: Алмашылган айылдардагы мүлктү тактоо аяктады
Шерине