Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
14-Январь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 21:13

Бүгүн Азаттыкта

Иран: Миңдеген кишинин өлүмү, Трамптын эскертүүсү

Иран: Миңдеген кишинин өлүмү, Трамптын эскертүүсү
Embed
Иран: Миңдеген кишинин өлүмү, Трамптын эскертүүсү

No media source currently available

0:00 0:27:14 0:00
Түз линк

Иранда бийликтин элдик толкундоолорду күч менен басуу аракети учурунда миңдеген киши каза тапты. Эгер Тегеран нааразылыкка чыккандарды өлүм жазасына тарта турган болсо, Вашингтон катаал чара көрөрүн эскертти. Бишкектеги ботаникалык бакка футбол аянтчалары курулабы? Депутаттар жана экологдор бийликти мындай демилгеден баш тартууга чакырып жатат. Бийлик мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү алмаштырууга 083 маалымкат талап кылынбай турганын жарыялады. Буга чейин айдоочулар күбөлүктү алмаштыруу жараяны түйшүк жаратып жатканына нааразы болуп жаткан.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG