Иран: Миңдеген кишинин өлүмү, Трамптын эскертүүсү
Иранда бийликтин элдик толкундоолорду күч менен басуу аракети учурунда миңдеген киши каза тапты. Эгер Тегеран нааразылыкка чыккандарды өлүм жазасына тарта турган болсо, Вашингтон катаал чара көрөрүн эскертти. Бишкектеги ботаникалык бакка футбол аянтчалары курулабы? Депутаттар жана экологдор бийликти мындай демилгеден баш тартууга чакырып жатат. Бийлик мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү алмаштырууга 083 маалымкат талап кылынбай турганын жарыялады. Буга чейин айдоочулар күбөлүктү алмаштыруу жараяны түйшүк жаратып жатканына нааразы болуп жаткан.
Чыгарылыштар
-
Январь 13, 2026
"Соловьёв айтса эле дүрбөлөң түшүү туура эмес"
-
Январь 12, 2026
"Иранда эл жалпы колдой турган бир лидер жок"
-
Январь 09, 2026
Хаменеи АКШны айыптады, Трамп эскертүүсүн кайталады
-
Январь 08, 2026
Иран: Полиция менен демонстранттардын кагылышы уланууда
-
Январь 07, 2026
Иранда полиция демонстранттарга каршы ок чыгарды
-
Январь 06, 2026
Бишкекте өспүрүмдөр кордолгон окуя катталды
Шерине