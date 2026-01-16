Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
16-Январь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:51

Бүгүн Азаттыкта

Бишкекте пакистандык студент өрттөн каза тапты

Бишкекте пакистандык студент өрттөн каза тапты
Embed
Бишкекте пакистандык студент өрттөн каза тапты

No media source currently available

0:00 0:25:35 0:00
Түз линк

Бишкекте үч кабаттуу жеке жатаканада өрт чыгып, пакистандык студент каза болду, бири оор абалда ооруканага түштү. Укук коргоочу уюмдар Иранда 3 миңдей киши каза тапканын такталган маалыматтарга таянып кабарлады. БУУнун баш катчысы Антонио Гутерриш тараптарды адам өмүрүнүн кыйылышына, региондогу абалдын курчушуна алып келчү кадамдарга барбоого чакырды. Айдоочулук күбөлүккө байланыштуу маселе дагы эле коомчулукта суроолорду жаратууда. 083-медициналык маалымкат талабы жокко чыккан соң, поликликаналардагы узун кезек эми "Унаа" мамлекеттик ишканасына көчтү.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG