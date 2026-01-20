Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
20-Январь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:44

Бүгүн Азаттыкта

"Киевде күнүгө үч саат жарык берилет"

"Киевде күнүгө үч саат жарык берилет"
Embed
"Киевде күнүгө үч саат жарык берилет"

No media source currently available

0:00 0:25:48 0:00
Түз линк

Орусиянын чабуулунан Украинанын борбору Киевде 5 миңден ашык үй жылуулуксуз калды. Буга чейин Украинада орус аскерлери сокку урбаган энергетикалык объект калбаганы айтылган. Бишкектеги “Анар-Бак” конушунун тургундары бийликке кайрылып, аларга расмий макам берүүнү суранды. Алар шаардын жаңы жасалып жаткан башкы планында конуш “аныкталбаган жер” деп белгиленип калганын айтууда. УКМК бардык күрөөканаларды текшерип, жылдык пайызы 30% ашып кеткен ломбарддарга чара көрүлөт.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG