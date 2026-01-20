"Киевде күнүгө үч саат жарык берилет"
Орусиянын чабуулунан Украинанын борбору Киевде 5 миңден ашык үй жылуулуксуз калды. Буга чейин Украинада орус аскерлери сокку урбаган энергетикалык объект калбаганы айтылган. Бишкектеги “Анар-Бак” конушунун тургундары бийликке кайрылып, аларга расмий макам берүүнү суранды. Алар шаардын жаңы жасалып жаткан башкы планында конуш “аныкталбаган жер” деп белгиленип калганын айтууда. УКМК бардык күрөөканаларды текшерип, жылдык пайызы 30% ашып кеткен ломбарддарга чара көрүлөт.
Чыгарылыштар
Январь 19, 2026
Тажик-ооган чек арасында төрт согушкер жок кылынды
Январь 16, 2026
Бишкекте пакистандык студент өрттөн каза тапты
Январь 15, 2026
АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык визаны убактылуу токтотот
Январь 14, 2026
Иран: Миңдеген кишинин өлүмү, Трамптын эскертүүсү
Январь 13, 2026
"Соловьёв айтса эле дүрбөлөң түшүү туура эмес"
Январь 12, 2026
"Иранда эл жалпы колдой турган бир лидер жок"
