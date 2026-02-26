Депутат Мамытов “75чилердин кайрылуусу” ЖКга киргизилип, каралбай калганын айтты

Жогорку Кеңештеги “Ынтымак-Мекенчил” депутаттык тобунун лидери, депутат Талант Мамытов президенттик шайлоону быйыл өткөрүү тууралуу 75 адамдан турган топтун кайрылуусу парламентке түшүп, ал тармактык комитетке чейин жеткенин билдирди. Бул тууралуу ал “Азаттыктын” суроолоруна жооп берип жатып айтты.
“Кыргызстандын 75 жараны кайрылган. Анын ичинен көпчүлүгү аксакалдар. Бул парламентке келген (ред: кайрылуу) жана тиешелүү комитетке чейин жетип, кароо алдында турган. Албетте, анын жыйынтыгы кандай болмок бизге белгисиз. Кайрылуу келгенден кийин ошол кездеги төрага, тиешелүү тармактык комитеттин төрагасы тарабынан мыйзамдын талаптарына ылайык каралсын делген резолюция менен түшүрүлгөн. Конституциялык соттун чечими чыккандан кийин тиешелүү адамдарга соттун чечими менен жооп берилгенин мен билем”, - деди ал.
Талант Мамытов шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу маселени Жогорку Кеңешке жеткирбеш керектигин, конституциялык беренелерди Конституциялык сот гана чечмелеп бериши зарыл экенин айтып келет.
Маселе парламенттин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде каралууга тийиш болчу.
Конституциялык сот 17-февралда президент Садыр Жапаровдун кайрылуусун карап чыгып, президенттик шайлоо 2027-жылдын январында өтөт, Жапаров азыр бийликтеги биринчи мөөнөтүн иштеп жатат жана кийинки шайлоодо экинчи мөөнөткө шайланууга укуктуу деген бүтүм чыгарган.
9-февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттин экс-депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровго жана Жогорку Кеңештин ошол кездеги төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Алардын айрымдары кийин кайрылуунун мазмунун окубай туруп эле ага кошулууга макул болгонун айтып чыгышкан.
Ички иштер министрлиги (ИИМ) бул кайрылууга байланыштуу Кылмыш-жаза кодексинин “Массалык баш аламандыктар” беренеси менен кылмыш ишин козгоп, кайрылууда аты аталган коомдук ишмер Бекболот Талгарбековду, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси, мурдагы айыл чарба министри Эмилбек Узакбаевди жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Курманбек Дыйканбаевди, мурдагы вице-премьер, экс-депутат Аалы Карашевди жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду кармаган.
10-февралда Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары - Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Андан кийин берген маектеринде Жогорку Кеңеште депутаттар “президент жана атайын кызматтын кишиси” болуп бөлүнүү башталганын, кийин ал парламенттен сыртка чыкканын айтып, 75 адамдын кайрылуусун мисал кылган.
Бул окуялардан кийин Нурланбек Тургунбек уулу алгач төрагалык кызматтан кетип, андан соң депутаттык мандатын да тапшырды. Фейсбуктагы баракчасына пост жазып, 75 кишинин кайрылуусуна тиешеси жок экенин билдирген. Акыркы саясий окуялардын фонунда Кундузбек Сулайманов жана Элдар Сулайманов да өздөрү жазган арыз менен депутаттык мандатынан ажыратылды. (BTo)
