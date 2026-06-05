Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
5-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:47

Бүгүн Азаттыкта

Армяндар парламенттик шайлоодо кимди тандайт?

Армяндар парламенттик шайлоодо кимди тандайт?
Embed
Армяндар парламенттик шайлоодо кимди тандайт?

No media source currently available

0:00 0:20:54 0:00
Түз линк

Бишкектеги “Тюбетейка” кафесинин кожоюндары бул жайды башкалар рейдерлик менен тартып алып жатканын айтып чыкты. Сот аткаруу кызматы түшүндүрмө берди. Армениядагы парламенттик шайлоого эки күн калды. Ереван Еврошаркет менен жакындашуу жолуна түшкөнү Москванын кысымы күчөдү. Тышкы иштер министрлиги Түркияда кармалган Кыргызстандын жараны Эрмек Сабыржановдун окуясы көзөмөлдө экенин билдирди. Сабыржанов диниятчы Фетхулла Гүлендин “Хизмет” кыймылына байланышы бар деген шек менен камалганы кабарланган.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG