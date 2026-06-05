Армяндар парламенттик шайлоодо кимди тандайт?
Бишкектеги “Тюбетейка” кафесинин кожоюндары бул жайды башкалар рейдерлик менен тартып алып жатканын айтып чыкты. Сот аткаруу кызматы түшүндүрмө берди. Армениядагы парламенттик шайлоого эки күн калды. Ереван Еврошаркет менен жакындашуу жолуна түшкөнү Москванын кысымы күчөдү. Тышкы иштер министрлиги Түркияда кармалган Кыргызстандын жараны Эрмек Сабыржановдун окуясы көзөмөлдө экенин билдирди. Сабыржанов диниятчы Фетхулла Гүлендин “Хизмет” кыймылына байланышы бар деген шек менен камалганы кабарланган.
Чыгарылыштар
-
-
-
Июнь 01, 2026
Израил армиясы Ливандын ичкери аймагына кирди
-
Май 29, 2026
Орусия мигранттарга көзөмөлдү дагы күчөтөт
-
Май 28, 2026
Иран менен АКШ бири-бирине чабуул койду
-
Май 26, 2026
Орусия чет элдиктерди Киевден чыгып кетүүгө чакырды
Шерине