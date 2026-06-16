Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
16-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:33

Бүгүн Азаттыкта

Ташиевдердин иши, интернетте тараган "сурактын видеосу"

Ташиевдердин иши, интернетте тараган "сурактын видеосу"
Embed
Ташиевдердин иши, интернетте тараган "сурактын видеосу"

No media source currently available

0:00 0:16:10 0:00
Түз линк

Камчыбек Ташиевдин жана анын жакын тарапташы делген Нургазы Анаркуловдун сурагы делген видео тарады. Украина орус мунай инфраструктурасына соккуларын күчөттү. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Анкара шаарында кармалган кыргыз жараны Эрмек Сабыржанов боюнча Түркиянын омбудсменине кат жолдоду.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG