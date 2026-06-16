Ташиевдердин иши, интернетте тараган "сурактын видеосу"
Камчыбек Ташиевдин жана анын жакын тарапташы делген Нургазы Анаркуловдун сурагы делген видео тарады. Украина орус мунай инфраструктурасына соккуларын күчөттү. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Анкара шаарында кармалган кыргыз жараны Эрмек Сабыржанов боюнча Түркиянын омбудсменине кат жолдоду.
Чыгарылыштар
-
Июнь 15, 2026
Азиза Абдирасулова милицияга сурак берип чыкты
-
-
Июнь 11, 2026
"75чилер каты": Сотту ачык өткөрүү өтүнүчү колдоо тапты
-
Июнь 10, 2026
Жакынкы Чыгышта жаңжал кайра күч алды
-
Июнь 09, 2026
Абактагы Равшан Жээнбековдун уулу бийликке кайрылды
-
Шерине