Чехияда салыктан качууга шектүү өзбек жарандары кармалды
Ирандын мунайын тарткан алгачкы танкер Ормуз кысыгынан өттү. АКШ менен Иран куралдуу жаңжалды токтотуу макулдашуусуна жетишкенден кийин кара майдын баасы дүйнөлүк рынокто арзандады. Ысык-Көл облустук милициясы чет элдик жаран уруп-сабады деген котормочу кыздын арызын иликтей баштады. Жабырлануучу окуя тууралуу социалдык тармакка жазып, коомчулуктан укуктук жардам сурады. Чехиянын полициясы Uber жана Bolt платформалары аркылуу такси кызматын көрсөтүүдө ири көлөмдө салык төлөөдөн качкан деп шектелген сегиз чет өлкөлүк жана эки чех жаранына айып такты.
Чыгарылыштар
-
Июнь 16, 2026
Ташиевдердин иши, интернетте тараган "сурактын видеосу"
-
Июнь 15, 2026
Азиза Абдирасулова милицияга сурак берип чыкты
-
-
Июнь 11, 2026
"75чилер каты": Сотту ачык өткөрүү өтүнүчү колдоо тапты
-
Июнь 10, 2026
Жакынкы Чыгышта жаңжал кайра күч алды
-
Июнь 09, 2026
Абактагы Равшан Жээнбековдун уулу бийликке кайрылды
Шерине