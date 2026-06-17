Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
17-Июнь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 20:55

Бүгүн Азаттыкта

Чехияда салыктан качууга шектүү өзбек жарандары кармалды

Чехияда салыктан качууга шектүү өзбек жарандары кармалды
Embed
Чехияда салыктан качууга шектүү өзбек жарандары кармалды

No media source currently available

0:00 0:20:11 0:00
Түз линк

Ирандын мунайын тарткан алгачкы танкер Ормуз кысыгынан өттү. АКШ менен Иран куралдуу жаңжалды токтотуу макулдашуусуна жетишкенден кийин кара майдын баасы дүйнөлүк рынокто арзандады. Ысык-Көл облустук милициясы чет элдик жаран уруп-сабады деген котормочу кыздын арызын иликтей баштады. Жабырлануучу окуя тууралуу социалдык тармакка жазып, коомчулуктан укуктук жардам сурады. Чехиянын полициясы Uber жана Bolt платформалары аркылуу такси кызматын көрсөтүүдө ири көлөмдө салык төлөөдөн качкан деп шектелген сегиз чет өлкөлүк жана эки чех жаранына айып такты.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG