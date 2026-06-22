Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
22-Июнь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:01

Бүгүн Азаттыкта

"75чилердин соту": Асанов залдан чыгарылды, Абылгазиев көрсөтмө берди

"75чилердин соту": Асанов залдан чыгарылды, Абылгазиев көрсөтмө берди
Embed
"75чилердин соту": Асанов залдан чыгарылды, Абылгазиев көрсөтмө берди

No media source currently available

0:00 0:28:35 0:00
Түз линк

“75чилердин каты” боюнча иш сотто кайра жабык каралмай болду. Муну айрым айыпталуучулар колдосо, башкалары каршы болду. АКШ менен Иран 60 күндүн ичинде тынчтык келишимине жетүү боюнча жол картасын макулдашты. Сүйлөшүүлөр аяктаган күнү эле Израил Ливандагы операцияларын улантарын жарыялады. Аскар Акаев президенттин мөөнөтүнө байланыштуу сөзүнө түшүндүрмө берди. Анын Ысык-Көл эл аралык форумунда айткан сөзү коомчулукта талкуу жараткан эле.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG