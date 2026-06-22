"75чилердин соту": Асанов залдан чыгарылды, Абылгазиев көрсөтмө берди
“75чилердин каты” боюнча иш сотто кайра жабык каралмай болду. Муну айрым айыпталуучулар колдосо, башкалары каршы болду. АКШ менен Иран 60 күндүн ичинде тынчтык келишимине жетүү боюнча жол картасын макулдашты. Сүйлөшүүлөр аяктаган күнү эле Израил Ливандагы операцияларын улантарын жарыялады. Аскар Акаев президенттин мөөнөтүнө байланыштуу сөзүнө түшүндүрмө берди. Анын Ысык-Көл эл аралык форумунда айткан сөзү коомчулукта талкуу жараткан эле.
Чыгарылыштар
-
Июнь 19, 2026
Москва: “Садоводдо” иштеген тажик соодагерлер жабыркады
-
Июнь 18, 2026
“75чилер иши”: Жогорку Кеңештин жоопкерчилиги кандай?
-
Июнь 17, 2026
Чехияда салыктан качууга шектүү өзбек жарандары кармалды
-
Июнь 16, 2026
Ташиевдердин иши, интернетте тараган "сурактын видеосу"
-
Июнь 15, 2026
Азиза Абдирасулова милицияга сурак берип чыкты
-
Шерине