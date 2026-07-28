"Кыргызнефтегаздагы" ири жемкорлук иши: Шаирбек Ташиев үй камагына чыкты

Ички иштер министрлигинин (ИИМ) басма сөз кызматы 27-июлда тараткан маалыматка караганда, мунай тармагындагы коррупциялык схемага байланыштуу айыпталып жаткан Т.Ш.К. (ред.: Шаирбек Ташиев) "мамлекетке келтирилген зыяндын негизги бөлүгүн өз ыктыяры менен төлөп бергенден" кийин сот анын бөгөт чарасын үй камагына өзгөрттү.
ИИМдин билдирүүсүндө "Кыргызнефтегаз" ААК жана "Кыргызгаз Петролеум Компани" ЖАКтын кызмат адамдары күйүүчү-майлоочу материалдарды мыйзамсыз сатуунун коррупциялык схемасын уюштурганы, мыйзамга каршы аракеттердин натыйжасында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдөгү зыян келтирилгени айтылды.
Мекеме кылмыштын бардык жагдайларын аныктоо, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу жана мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча тергөө иштери уланып жатканын кошумчалады.
Биринчи май райондук соту аны тергөө абагына камоого чечим чыгарганы менен ал үч айдан бери милициянын убактылуу кармоочу жайында отурганы жакында эле ачыкка чыккан.
УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси, экс-депутат Шаирбек Ташиевге Кылмыш-жаза кодексинин “Коррупция” беренеси менен айып коюлуп, 1-апрелде кармалган. Ага чейин ал күбө катары сурак берип жаткан.
Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 2-апрелде саясатчынын бөгөт чарасын карап, Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын №21 мекемесине (СИЗО-1) 16-майга чейин камаган. Экс-депутаттын камактагы мөөнөтү кийин 16-июлга чейин узартылып, үчүнчү ирет 16-сентябрга чейин тергөө абагында калтырылган.
Ташиевдин милициянын убактылуу кармоочу жайында үч айдан бери отурганы коомчулукта талкуу жараткан. Айрымдар соттун чечимине карабай анын тергөө абагында эмес, ошол жайда кармалып жатышын тандалма мамиле катары баалашкан.
Активист, "Кемпир-Абад" ишине байланыштуу камалып чыккан Эрлан Бекчоро, мисалы, тергөө абагы менен убактылуу кармоочу жайдын айырмасы бар экенине көңүл бурган:
"ИВСте көп мүмкүнчүлүктөр каралган. Мисалы, ал жакта жакындарың менен жолугушууга шарт көбүрөөк. Муздаткыч, телевизорду, жада калса жакындардан келген тамак-ашты киргизүүгө эркиндик көп. СИЗОдо убактылуу мөөнөт берилет, талаптар көп".
Экс-депутат өзү же анын жактоочусу, жакындары да тандалма мамиле тууралуу сын-дооматтарга азырынча комментарий бере элек.
Ошол эле учурда бул маселени экс-депутаттын жеке коопсуздугу менен байланыштыргандар бар.
“Тергөө абагында ага коркунуч болушу да мүмкүн. Анткени ал Камчыбек Ташиевдин иниси жана анын агасы криминалдын башчысын жок кылдырган. Мындан улам өч алуу деген ал жерде отургандардын айрымдарынын оюнда болушу мүмкүн. Ага эч ким кепилдик бере албайт. СИЗОнун ичинде канчалаган адамдар сабалды. Керек болсо айрым саясатчылар да мындайга туш болду", - деген пикири менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков бөлүштү.
Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Султан Макилов 24-июлда "Азаттыкка" Ташиевдин иши боюнча тергөө амалдары уланып жатканын айткан:
“Убактылуу кармоочу жайда тергөө амалдары жүрүп жатат. Тергөөнү ИВСтен жүргүзсө болот. Тергелип бүткөндөн кийин СИЗО-1ге жөнөтүлөт”.
Шаирбек Ташиевге “Кыргызнефтегаз” ишканасынын айланасындагы иш боюнча Кылмыш-жаза кодексинин “Коррупция” беренеси менен айып коюлган. Ички иштер министрлигинин бул ишке байланыштуу чыгарган видеосунда “Кыргызнефтегаз” ишканасындагы коррупциялык схемалардан улам мамлекет 4,1 миллиард сом зыян тартканы, буга экс-депутаттын тиешеси бар экени айтылган. Ташиев айыптоолорду четке кагып келет.
Мурдагы депутаттын адвокаты Жыргалбек Бабаев айыптоодо көрсөтүлгөн сумма боюнча тактоо иштери аяктай электигин билдирген:
“Мен ал жагына жооп бербейм. Мен кагаз иштерин билем жана сотко катышам. Иште өтө эле көп сумманы көрсөтүп койгон. Жалпы 48 компания бар экен. Анын баары эле аныкы эмес да. Сумма боюнча такташып жатабыз. Иштин алкагында экспертизалар дайындалган. Алардын корутундулары чыгып, комиссиялык экспертиза деген процесстер болуп, убакыт созулуп жатат. Ошолордун жыйынтыгын күтүп жатабыз”.
Жогорку Кеңештин 7-8-чакырылыштарынын депутаты, 49 жаштагы Шаирбек Ташиев агасы атайын кызматтын төрагалыгынан кеткенден көп өтпөй депутаттык мандатын тапшырган. “Кыргызнефтегаз” компаниясындагы коррупция боюнча иште алгач күбө катары суралып жүрүп, кийин шектүү болуп кармалган.
Камчыбек Ташиев 2020-жылы Октябрь окуяларынан соң УКМКнын төрагасы болуп, өлкөдөгү эң таасирдүү адамдардын бирине айланган. Ал “75чилердин” каты боюнча иште сегиз шектүүнүн бири болгон. 2-июлда Биринчи май райондук соту аны жана башка айыпталуучуларды “бийликти күч менен басып алуу” беренеси боюнча төрт жылга кесип, бирок үч жылдык пробациянын негизинде эркиндикте калтырган.
Камчыбек Ташиев 2027-жылдагы президенттик шайлоого катышпай турганын, бул өнөктүктө президент Жапаровдун талапкерлигин колдоорун 16-июлда жарыя кылды. Анын жактоочусу Биринчи май райондук сотунун Ташиевди күнөөлүү деп тапкан чечимине каршы кийинки инстанцияга даттанууга арыз даярдап жатканын билдирген.
Шерине