Украина менен Орусия жер алмашабы?
Бишкек мэри "Ататүрк" паркына үй салгандар менен мунаса табылганын айтты. Айбек Жунушалиев cейил бакта курулган турак үйлөр бузулбай турганын, алардын ээлери паркты өнүктүрүүгө каражат берерин билдирди. Дональд Трамп Украинадагы согушту токтотуу үчүн Киев дагы, Москва дагы өз жеринен берүүгө аргасыз болорун билдирди. 15-августта өтчү Трамп менен Путиндин жолугушуусуна дүйнө коомчулугу назар салууда. Ошто буга чейин бузулган базарларда соода кылган 200гө чукул жаран жаңы базардан орун жетпей калганынына нааразы болууда. Шаар бийлиги эмне дейт?
Чыгарылыштар
-
Август 11, 2025
Абактагы активист Карасартованын соту 15-августка калды
-
Август 08, 2025
Кой-Таш окуясы: Атамбаев Гаага сотуна арыздангысы келет
-
Август 07, 2025
Талаштуу мыйзам медиа чөйрөнү кантип тескейт?
-
Август 06, 2025
"Матраимов мени жок кылат". Сайпидиновдун талаштуу билдирүүсү
-
Август 05, 2025
"Клооп": Сотто эки оператордун, эки эсепчинин иши карала баштады
-
Август 04, 2025
Такси айдоочулар лицензия алууга милдеттүү
