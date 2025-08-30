“Менин үйүм” программасы менен 70 миңден ашуун үй курулууда

Бул тууралуу президент Жапаров 30-августта, Жалал-Абад шаарындагы Мамлекеттик ипотекалык компания курган “Асман Резиденс-2” турак жай комплексинин ачылышында айтты.
Бул 70 миң батирдин 13 миңден ашыгы Жалал-Абад облусунда курулуп жатат.
“Өлкөбүздүн тарыхында ири масштабдагы социалдык курулуш экени талашсыз. Аталган программа аркылуу биз жарандарыбызды үй-жай менен камсыз кылуудан сырткары, бир нече максаттарды ишке ашырып жатабыз. Алардын ичинде мамлекеттин курулуш тармагын өнүктүрүү жана инвестиция тартуу жолго салынды. Жер-жерлерде жаңы жумуш орундары түзүлүүдө. Аймактарыбыздын инфратүзүмдүк өнүгүүсү ыкчамдады. Жаш муундардын өз жеринде калып, иштөөсүнө шарттар түзүлдү. Мындай алгылыктуу иштердин аркасында Мамлекеттик ипотекалык компания тургандыгын жакшы билесиздер. Компания мамлекеттин колдоосуна таянуу аркылуу жеке инвесторлор менен кызматташып, өлкөбүздүн бардык булуң-бурчунда үйлөрдү куруп жатат”, - деди президент.
Ал ошондой эле масштабдуу социалдык курулуштар өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу ишке ашып жатканын белгилеп, муну мамлекеттин жетишкендиги катары баалады.
2023-жылдан тарта мамлекет турак жай программасынын стратегиясын өзгөртүп, жеткиликтүү үй курууга артыкчылык бериле баштаган.
Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алууну каалап, кезекке тургандардын саны бүгүнкү күндө 40 миң 411 адамды түзөт. Үй алгандардын саны болсо 9 миң 799 жаран.
Быйыл жыл башында “Менин үйүм 2021-2026” программасынын негизинде жарандарды социалдык турак жай менен камсыздоого багытталган жарлыкка кол коюлган. Аны чечмелеп Фейсбукка пост жазган президент Садыр Жапаров Мамлекеттик ипотекалык компания жалпы 40 райондо, 32 шаарда жана жети облустун борборунда көп кабатуу үйлөрдү кура баштарын билдирген. (KS)
