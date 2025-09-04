Линктер

Европа Украинага жардам маселесинде мунасага келеби?

Европа Украинага жардам маселесинде мунасага келеби?
Европа Украинага жардам маселесинде мунасага келеби?

Орусиянын президенти Владимир Путин Украина боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү ийгиликсиз болсо, максатына аскердик жол менен жетерин кыйытты. Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский жана бир катар европалык лидерлер Парижде сүйлөшүүлөр үчүн чогулду. Акыркы бир жылда Кыргызстандын мамлекеттик карызы кескин көбөйүп, бересе дээрлик 2 млрд долларга жакын өстү. Финансы министрлиги кооптонууга негиз жок деп эсептейт. Ошто пара катары алган акчаны ажатканада өрттөгөн деген шек менен шаардык соттун судьясы кармалды. Анын окуясын буга чейин атайын кызматтын төрагасы элге айтып берген.

