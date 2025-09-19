Кыргызстанда бензин эмнеге кымбаттап жатат?
АКШ президенти Дональд Трамп орус президенти Владимир Путин көңүлүн калтырганын билдирди. Ал тапта Орусия Украинанын аймагына чабуулун улантууда. Бишкектин Свердлов райондук соту Рита Карасартованы күнөөлүү деп таап, беш жылдык пробация менен бошотту. Кыргызстанда бензин кымбаттап жатат.
Чыгарылыштар
-
Сентябрь 18, 2025
"Абактагы уулубузду согушка айдаганы атышат"
-
Сентябрь 17, 2025
“Клооптун” мурдагы операторлору беш жылга кесилди
-
Сентябрь 16, 2025
Израил Газа шаарын басып алуу аракетин көрүүдө
-
Сентябрь 15, 2025
Газа: Жекшембиде 30 көп кабат үй кыйрады
-
Сентябрь 12, 2025
Израил Палестин мамлекетин түзүүгө каршы чыкты
-
Сентябрь 11, 2025
Орусиядан 73 миң кыргызстандык чыгарылышы мүмкүн
