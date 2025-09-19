Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
19-Сентябрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:47

Кыргызстанда бензин эмнеге кымбаттап жатат?

АКШ президенти Дональд Трамп орус президенти Владимир Путин көңүлүн калтырганын билдирди. Ал тапта Орусия Украинанын аймагына чабуулун улантууда. Бишкектин Свердлов райондук соту Рита Карасартованы күнөөлүү деп таап, беш жылдык пробация менен бошотту. Кыргызстанда бензин кымбаттап жатат.

