Израил Газадагы чабуулун күчөтүүдө
Улуу Британия, Канада, Австралия жана Португалия Палестинаны эгемен мамлекет катары тааныды. Ал эми Израилдин армиясы Газа тилкесиндеги согушту улантып, чабуулун күчөтүп жатат. Орусия менен Казакстандын чек арасында жүк ташыган автоунаалардын узун кезеги пайда болду. Мунун айынан кыргыз-казак чек арасында да жүк ташыган айдоочулар Казакстанга өтө албай турушат. 1-октябрдан тартып Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйүп, эң аз пенсия 7200 сом болот.
