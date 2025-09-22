Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
22-Сентябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:45

Бүгүн Азаттыкта

Израил Газадагы чабуулун күчөтүүдө

Израил Газадагы чабуулун күчөтүүдө
Embed
Израил Газадагы чабуулун күчөтүүдө

No media source currently available

0:00 0:22:12 0:00
Түз линк

Улуу Британия, Канада, Австралия жана Португалия Палестинаны эгемен мамлекет катары тааныды. Ал эми Израилдин армиясы Газа тилкесиндеги согушту улантып, чабуулун күчөтүп жатат. Орусия менен Казакстандын чек арасында жүк ташыган автоунаалардын узун кезеги пайда болду. Мунун айынан кыргыз-казак чек арасында да жүк ташыган айдоочулар Казакстанга өтө албай турушат. 1-октябрдан тартып Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйүп, эң аз пенсия 7200 сом болот.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG