Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
25-Сентябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 22:09

Бүгүн Азаттыкта

Израилдин танктары Газа шаарына кирди

Израилдин танктары Газа шаарына кирди
Embed
Израилдин танктары Газа шаарына кирди

No media source currently available

0:00 0:19:35 0:00
Түз линк

Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алды. Эми президент беш күндүн ичинде мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындашы керек. Тарыхта алгач жолу Жогорку Кеңештин өзүн өзү таркатуусуна эмне болду? Израилдин армиясы Газа шаарынын борборуна жакындады. Айрым райондордо танктар калк жашаган кварталдарга кирип барды.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG