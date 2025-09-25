Израилдин танктары Газа шаарына кирди
Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алды. Эми президент беш күндүн ичинде мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындашы керек. Тарыхта алгач жолу Жогорку Кеңештин өзүн өзү таркатуусуна эмне болду? Израилдин армиясы Газа шаарынын борборуна жакындады. Айрым райондордо танктар калк жашаган кварталдарга кирип барды.
