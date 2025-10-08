Газа боюнча сүйлөшүүгө Трамптын күйөө баласы кошулду
Бишкекте эки адамды мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелип 19 жаштагы жаран кармалды. Милиция ал үй ээсине 18, анын эжесине 11 жолу бычак сайганын билдирди. Батышта террордук деп таанылган ХАМАС радикал тобу АКШ жана Израилден Газадагы согушту биртоло токтойт деген кепилдик талап кылды. Египетте согушту токтотуу тууралуу ортомчулардын сүйлөшүүлөрү уланууда. Президент Садыр Жапаров 2020-жылы Октябрь окуяларында ошол кездеги мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков 5-6 күндүк оор сүйлөшүүлөрдөн кийин гана отставкага кеткенин айтты.
