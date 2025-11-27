Лукашенко кыргыз бийлиги менен Бакиев тууралуу сүйлөшөбү?
Беларустун авторитардык лидери Александр Лукашенко 2010-жылдагы Апрель ыңкылабында бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу Кыргызстандын бийлиги менен сүйлөшөрүн айтты. Бишкекте ЖККУга мүчө мамлекет башчылардын саммитинде 15 документке кол коюлду. Уюмга төрагалык кылуу Кыргызстандан Орусияга өтүп, анын баш катчысы кызматына Таалатбек Масадыков дайындалды. Вашингтондо ок атып, эки жоокерди жарадар кылган кишинин теги ооганстандык экени айтылды. Трамп миграциялык саясатты кайра карап чыгууга чакырды.
Чыгарылыштар
-
Ноябрь 26, 2025
Украина: Майданда кырдаал оор, сүйлөшүүлөр уланууда
-
Ноябрь 25, 2025
Путинди Бишкекке кимдер коштоп келди?
-
Ноябрь 24, 2025
Эмил Жороев: Өлкөгө дүрбөлөң салчу эч нерсе жок
-
Ноябрь 21, 2025
Шайлоочулардын суроосу: Миграция, жарык, билим берүү
-
Ноябрь 20, 2025
Чуулгандуу кытайлык ишкер Абдукадыр мечит салат
-
Ноябрь 19, 2025
Бээжиндин башкы дипломаты Бишкекке келди
Шерине