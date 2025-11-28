"Биз аны бербейбиз". Лукашенко Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп бербей турганын айтты

"Биз аны бербейбиз..."
Беларустун авторитардык лидери Александр Лукашенко 27-ноябрда Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун (ЖККУ) саммитинен кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып Беларус мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп бербей турганын айтты.
“Бакиев жакшы жашап жатат. Биз аны силерге коё бербейбиз. Мен ага “эч жакка чыкпай Беларуста эле жашай бер” деп айттым. Жакшы жашап жатат. Кээде ал мени чакырганда конокко барып турам. Ошондуктан биз аны бербейбиз. Ал мага “жок дегенде атамдын мүрзөсүнө барып келсем” деп айтат. Кыргыздар өзүнүн президентине атасынын мүрзөсүнө баруусуна мүмкүнчүлүк бербегени акылга сыйбаган нерсе. Бул маселени азыркы өлкө жетекчилиги менен чечебиз деп ойлойм”, - деди ал.
2010-жылдагы кандуу окуялардан кийин өлкөдөн качып, ошондон бери Беларуста баш калкалап жашап келаткан Бакиев маселеси бир нече ай мурда да талкууга түшкөн.
Консоттун чечими
Кыргызстандын Конституциялык соту быйыл апрель айында Курманбек Бакиев боюнча чыккан сот өкүмү кайра каралууга жатат деген чечим чыгарган. Буга өкүм сыртынан чыгарылган деген жүйө себеп катары көрсөтүлгөн.
Консоттун сайтына 11-апрелде жарыяланган маалыматында кылмыш иши үчүн сыртынан соттолгон адам өз каалоосу менен же күч органдарынын аракетинин натыйжасында Кыргызстандын аймагына келгенден кийин соттук иши өзүнүн катышуусунда кайра каралышына реалдуу мүмкүнчүлүк алууга тийиш экени жазылган.
"Мындай укуктук жөнгө салуу укуктук мамлекеттин принциптерине берилгендикти, адилеттүү сот өндүрүшүнө болгон кепилдикти көрсөтөт жана эл аралык стандарттарга, ошондой эле көпчүлүк демократиялык мамлекеттердеги туруктуу практикага толугу менен ылайык келет", - деп белгиленген маалыматта.
Конституциялык сотко 2024-жылдын декабрында мурдагы президенттин адвокаты Икрамидин Айткулов кайрылып, Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин жети беренеси, тагыраагы, мурдагы президентти сыртынан соттоого шарт түзгөн нормалардын Баш мыйзамга шайкештигин текшерүүнү суранган.
Адвокат өз жүйөсүндө айыпталуучу жок болсо тергөө иштери анын жүргөн жери аныкталганга чейин токтотулуп турарын белгилеп, ал эми Бакиевдин ишинде ал катышпаса деле иш сотко өтүп, айыптоо өкүмү чыгып калганын мыйзамсыз деп билдирген.
Айткулов ага чейин "Азаттыкка" Курманбек Бакиев айыпталуучу катары катышпай, өзүн актоого мүмкүнчүлүгү болбой калганын белгилеген. 11-апрелде ал жергиликтүү басылмаларга бул иш боюнча комментарий берип, эгер Курманбек Бакиевдин иши кайрадан териштирүүгө жөнөтүлө турган болсо ал Кыргызстанга кайтарын айткан. Ал Бакиев качан келери белгисиз экенин айтып, "бардык иштерди кайра кароо үчүн экинчи инстанцияга жөнөтүшсө ал өзү келип катышуусу керек болорун" билдирген.
28-апрелде Айткулов Бакиевдин иши боюнча соттун өкүмүн кайра кароо үчүн Жогорку Сотко арыз берилерин “Азаттыкка” билдирди. Ал качан кайрыларын тактаган жок, учурда арыз даярдалып жатканын маалымдады.
“Азыр кайрылууга даярдык көрүп жатам. Конституциялык соттун чечимине байланыштуу ишти кайра кароо үчүн кайрылууга жол берген жаңы жагдай пайда болду. Ушунун негизинде кайрылабыз”, - деди Айткулов.
Бийликтин билдирүүлөрү
Президент Садыр Жапаров "Кабар" маалымат агенттигине 4-июнда курган маегинде Курманбек Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу тууралуу сөздөргө байланыштуу пикирин билдирген. Ал журналисттин "Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаевдин Кой-Таш окуясына байланыштуу сот чечимин Бакиевди Кыргызстанга алып келүү үчүн соодалашууга пайдаланат”, - деп айтканы тууралуу суроосуна жооп берип жатып Бакиевди алып келип соттоо деле кыйын болорун белгилеген.
"Бакиевди алып келүүгө, чынымды айтсам, мен кызыкдар эмесмин. Тескерисинче, өздөрү кызыкдар болуш керек эле. 2010-жылдан бери "Бакиевди алып келели десек, беларус тарап бербей жатат" деп элди алдап келишпеди беле. Ушул калптары элге ачыкталып калды. Биз сурасак, "макул берели, бирок ачык сот кылгыла" дешти. Ага да өздөрү каршы чыгып жатышпайбы. Соттун ачык болуусуна эч кимиси кызыкдар эмес. Эски жараны чукубай эле койбойсуңарбы деп атышат. Ошондуктан, Бакиевди алып келүү үчүн соодалашат деген сөз - жаш баланын сөзү. Алла күбө, Бакиевди алып келем деп бирөөлөр менен соодалашкыдай мен Бакиевге милдеттүү же карыз эмесмин. Мага, эң негизгиси, өлкөбүздө стабилдүүлүк болуп турса болду. Чындап эле эски жараны чукубай эле коелучу деп ойлодум. Ачык сот болгондо деле күнөөлүүлөрдү соттош кыйын болот. Анткени окуя 10 жылдан ашып, кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кетти",-деген Жапаров.
Садыр Жапаров ага чейин Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканын, Беларус бийлиги эгер ал камалбаса өткөрүлүп берилерин билдирген.
Консоттун чечиминен улам Бакиев Кыргызстанга келет деген сөз күчөгөндө Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы президент келсе камаларын эскерткен. 12-апрелде ал Фейсбуктагы баракчасына Бакиев боюнча Конституциялык сот чыгарган чечимге байланыштуу билдирүү жасаган жана ага бүгүнкү бийликтин эч кандай тиешеси жоктугун айткан:
“Конституциялык сот көз карандысыз. Курманбек Бакиев боюнча Жогорку Соттун өкүмү күчүндө турат. Ошондуктан эгер Курманбек Бакиев Кыргызстанга келе турган болсо чек арадан өтөрү менен камалат”.
Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005-жылкы 24-март ыңкылабынан кийин келип, 2010-жылдын 7-апрелиндеги 90го жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй-бүлөсү менен Беларуска качып кеткен.
"Бакиев келбеши керек..."
Апрель революциясында башына ок тийип, бирок аман калган акын Кубанычбек Көкөтаев "Бакиевдер Кыргызстанга келет" деген сөз оор тиерин быйыл март айында "Азаттыкка" курган маегинде билдирген эле:
"Укканда бир чети намыстанабыз. Ошол күнү канча баланын жаны кетти, каны кетти. Алар бекер чыгышкан жок да. Биз го аман-эсен жүрөбүз. Ушул төрт жылдан бери "Бакиевдерди алып келет экен" деген ушак сөздөрдү угуп жүрчүбүз. Буга мен каршымын. Келбеши керек. Бакиевдер келсе, мыйзам чегинде жооп бериши керек, камалышы керек".
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев расмий Минск «камабагыла» деп эгемен мамлекетке талап кое албайт деп эсептей турганын беларус бийлигинин "эгер камабасаңар өткөрүп беребиз" деп айтканынан улам билдирген болчу:
"Беларус бизге жанагындай талап койгону туура эмес. Анткени Курманбек Бакиев 30 жылга кесилген киши. Жогорку сот аркылуу анын өкүмү күчүнө кирген. Ошон үчүн алар экстрадиция кылышы керек эле. Алардын "камабагыла" деп айтканга укугу жок. Укуктуу мамлекетте мыйзам алдыда болушу керек. Эч кандай президент же өкмөт башчылары же Жогорку Кеңеш эч кандай таасир этпеши керек. Эмитен эле айта берсе, элди көндүрүп атат да кийинчерээк алып келебиз деп".
Апрель окуяларына байланыштуу сотто Бакиев баштаган 28 адамга айып тагылган. Мурдагы президент менен анын тун уулу Марат 30 жылга, анын кенже уулу Максим жана бир тууган иниси, Мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүрүнүн акырына чейин сыртынан соттолгон. Курманбек Бакиевдин тушундагы өкмөт башчы Данияр Үсөновго 15 жылга эркинен ажыратуу тууралуу сырттан өкүм чыккан.
Бакиев ошондон берки бардык маектеринде дооматтарды четке кагып, тагылган айыптарды мойнуна албай келет.
Шерине