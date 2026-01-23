Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
23-Январь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 22:10

Бүгүн Азаттыкта

Казакстанда кыздар зомбулукка каршы көтөрүлдү

Казакстанда кыздар зомбулукка каршы көтөрүлдү
Embed
Казакстанда кыздар зомбулукка каршы көтөрүлдү

No media source currently available

0:00 0:23:08 0:00
Түз линк

Октябрь райондук акимиаты Анар-Бак конушундагы айрым үйлөрдү бузууга аракет кылып, эл каршылык көргөздү. Кыш чилдеде башталган бул иш президенттин тапшырмасынан кийин убактылуу токтоду. Казакстандын Чымкент шаарында бычакталып каза болгон Нурай Серикбайдын өлүмүнөн кийин коңшу өлкөдө кыздар флешмоб жарыялап, коомчулукту зомбулук тууралуу ачык айтууга чакырып жатышат. Өзгөндө эки айлык ымыркай кыйма жасалган соң чарчап калганы кабарланды. Дарыгерлер наристе ооруканага оор абалда, гемоглобини өтө төмөн болуп түшкөнүн белгилешет.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG