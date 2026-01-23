Казакстанда кыздар зомбулукка каршы көтөрүлдү
Октябрь райондук акимиаты Анар-Бак конушундагы айрым үйлөрдү бузууга аракет кылып, эл каршылык көргөздү. Кыш чилдеде башталган бул иш президенттин тапшырмасынан кийин убактылуу токтоду. Казакстандын Чымкент шаарында бычакталып каза болгон Нурай Серикбайдын өлүмүнөн кийин коңшу өлкөдө кыздар флешмоб жарыялап, коомчулукту зомбулук тууралуу ачык айтууга чакырып жатышат. Өзгөндө эки айлык ымыркай кыйма жасалган соң чарчап калганы кабарланды. Дарыгерлер наристе ооруканага оор абалда, гемоглобини өтө төмөн болуп түшкөнүн белгилешет.
