14-Апрель, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 16:29
Боршайком Улан Сариевге депутаттык мандат берди

Улан Сариев жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров.
Улан Сариев жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров.

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) 14-апрелде №19 шайлоо округунан талапкер Улан Сариевге депутаттык мандат берди.

8-апрелде БШК бул округдан шайланып келген Абдылдабек Эгембердиевди өзү жазган арызынын негизинде депутаттык мандатынан ажыраткан.

№19 шайлоо округу боюнча андан (5 316) кийин Рамис Жунусалиев (4 767) көп добуш алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) аны 2025-жылы декабрь айында алдамчылыкка айыптап кармаган. Ал тергөө абагынан мандаттан баш тартуу боюнча Боршайкомго арыз берип, кийин эркиндикке чыкты.

Бул округдан көп добуш алгандардын тизмесинде кийинки орунда Улан Сариев (4 746) болчу.

2023-жылы 28-майда №26 Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн. Анда талапкерлер Дамира Ниязалиева менен Улан Сариев “шайлоочулардын добушун сатып алууга” шек саналып, Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапкан.

Мунун алдында БШКга УКМКнын Бишкек башкармалыгынан Улан Сариев шайлоодо бир катар мыйзам бузууларга барган деген маалымат түшүп, Улан Сариев коюлган дооматты четке каккан. (BTo)

Дагы караңыз

Президент жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктү бардык өлкөлөр тааныганын айтты

HRW: Израилдин Ирандын мунай кампаларына соккулары согуш кылмышы деп сыпатталышы мүмкүн

Жапаров айыл аталыштары толук кыргызчаланарын, адам ысымы берилбей турганын айтты

"Манас" университетин кесип өтчү жолду салуу бир ай ичинде башталат

Медиа: АКШ–Иран сүйлөшүүлөрүндө уран байытууга мораторий талаш жаратты

Аскер прокуратурасы УКМКнын жооптуу кызматкерлерин кармады

Балага паспортту ата-энесинин биринин гана арызы менен бере баштоо каралууда

"Өч 2" тасмасын Кыргызстанда көрсөтүү токтотулду

УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Рысалиев үй камагына алынды

