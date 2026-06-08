Армения: Пашинян жеңди, орусиячыл эки партия да парламентке өттү
“75чилердин каты” боюнча сот иши улантууда. Айыпталуучулардын отурумду ачык өткөрүү өтүнүчүн судья четке какты. Кошмо Штаттар менен Израил Иранга каршы согуш баштаганына 100 күн болду. Өткөн түнү Израил менен Иран кайрадан бири-бирине сокку урду. Кыргызстан быйыл Тажикстан менен чек арасына толук инженердик тосмо тартып бүтүрүүнү көздөп жатат. Зым тартуу иштери Тажикстандын Ворух анклавынын айланасында жүрүүдө.
Чыгарылыштар
-
Июнь 05, 2026
Армяндар парламенттик шайлоодо кимди тандайт?
-
-
-
Июнь 01, 2026
Израил армиясы Ливандын ичкери аймагына кирди
-
Май 29, 2026
Орусия мигранттарга көзөмөлдү дагы күчөтөт
-
Май 28, 2026
Иран менен АКШ бири-бирине чабуул койду
Шерине