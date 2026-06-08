Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
8-Июнь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:32

Бүгүн Азаттыкта

Армения: Пашинян жеңди, орусиячыл эки партия да парламентке өттү

Армения: Пашинян жеңди, орусиячыл эки партия да парламентке өттү
Embed
Армения: Пашинян жеңди, орусиячыл эки партия да парламентке өттү

No media source currently available

0:00 0:23:33 0:00
Түз линк

“75чилердин каты” боюнча сот иши улантууда. Айыпталуучулардын отурумду ачык өткөрүү өтүнүчүн судья четке какты. Кошмо Штаттар менен Израил Иранга каршы согуш баштаганына 100 күн болду. Өткөн түнү Израил менен Иран кайрадан бири-бирине сокку урду. Кыргызстан быйыл Тажикстан менен чек арасына толук инженердик тосмо тартып бүтүрүүнү көздөп жатат. Зым тартуу иштери Тажикстандын Ворух анклавынын айланасында жүрүүдө.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG