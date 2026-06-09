Абактагы Равшан Жээнбековдун уулу бийликке кайрылды
Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Евробиримдиктин "кара тизмесинен" чыкты. Кыргыз авиакомпаниялары бул тизмеде 20 жылдан бери жүргөн. Украин аскерлери оккупацияланган Крымга кеткен жолдорго сокку урууда. Бул арада орус аскерлеринин чабуулунан Харьковдо төрт киши набыт болду. “Кой-Таш ишине” байланыштуу соттолгон саясатчы Равшан Жээнбековдун уулу президентке кайрылды. Ал атасы сегиз айдан бери террорист-экстремисттер кармалган камерада жатканын айтууда.
Чыгарылыштар
-
-
Июнь 05, 2026
Армяндар парламенттик шайлоодо кимди тандайт?
-
-
-
Июнь 01, 2026
Израил армиясы Ливандын ичкери аймагына кирди
-
Май 29, 2026
Орусия мигранттарга көзөмөлдү дагы күчөтөт
Шерине