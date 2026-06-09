Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 20:56

Бүгүн Азаттыкта

Абактагы Равшан Жээнбековдун уулу бийликке кайрылды

Абактагы Равшан Жээнбековдун уулу бийликке кайрылды
Embed
Абактагы Равшан Жээнбековдун уулу бийликке кайрылды

No media source currently available

0:00 0:20:55 0:00
Түз линк

Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Евробиримдиктин "кара тизмесинен" чыкты. Кыргыз авиакомпаниялары бул тизмеде 20 жылдан бери жүргөн. Украин аскерлери оккупацияланган Крымга кеткен жолдорго сокку урууда. Бул арада орус аскерлеринин чабуулунан Харьковдо төрт киши набыт болду. “Кой-Таш ишине” байланыштуу соттолгон саясатчы Равшан Жээнбековдун уулу президентке кайрылды. Ал атасы сегиз айдан бери террорист-экстремисттер кармалган камерада жатканын айтууда.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG