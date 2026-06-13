Активист Мавлян Аскарбеков "кастыкты козутууга" шектелип кармалды

Бишкекте жарандык активист Мавлян Аскарбеков кармалып, ага Кылмыш-жаза кодексинин 330-беренесинин (Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты (араздашууну) козутуу) негизинде айып тагылып жатканын 13-июнда "Азаттыкка" адвокаты билдирди.
Активист кармалганы 12-июндун кечинде белгилүү болгон. Аны Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) кызматкерлери кармап кетишкенин социалдык түйүндөр аркылуу журналист Адилет Айтикеев билдирген. Ал активисттин эмне иш боюнча кармалганын тактаган жок.
УКМК бул боюнча расмий маалымат бере элек.
Аскарбековдун жубайы да ал кармалганын ырастаган.
Активисттин бөгөт чарасы бүгүн 13-июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда каралганы жатат.
"Азаттыктын" кабарчысы жеринен маалымдагандай, сот имаратынын алдында Аскарбековдун тарапташтарынан, жакындарынан 20 чакты киши чогулуп турат.
12-июнда активист Фейсбуктагы баракчасына өзүнө карата провокациялык мүнөздөгү маалыматтар таратылып жатканын жазып чыккан эле.
"Премьер-министрге кайрылып, Кытай жарандары кичи, орто бизнеске аралашып жатканы тууралуу айттым эле. Конструктивдүү талкуулап, эл алдында түз эфирде дебатка чакыргам. Базар күнү үйүмө үч УКМК кызматкери келип мени менен сүйлөшүп, жашыруун камерага тартышып, монтаждап азыр чыгарып жатышат", - деп жазган ал жума күнкү постунда жана интернетте тараган видеону кошо тиркеген.
13 мүнөттүк "Жалган маалыматтын изи менен. Мавлян Аскарбековдун далилсиз сенсациясы" деген видеодо активисттин буга чейинки билдирүүлөрү сынга алынып, "...өлкөнү эч ким каптап кеткен жок, улуттук коопсуздук маселеси мыйзам менен темирдей корголгон" деп айтылат.
47 жаштагы Мавлян Аскарбеков өлкөдөгү окуяларды активдүү комментарийлеген саясатчылардын бири. Ал бийликтин айрым иштерин сынга алган пикирлери менен бөлүшүп келген.
Аскарбеков буга чейин парламенттин шайлоосуна бир нече жолу талапкерлигин койгон.
Шерине