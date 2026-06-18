“75чилердин ишине” байланыштуу парламент козголду. Дональд Трамп менен Масуд Пезешкиан Жакынкы Чыгыштагы согушту токтотуу меморандумуна кол коюшту. Москва акыркы эки жылдагы эң ири дрон чабуулуна кабылды.
“75чилер иши” депутаттарды козгоду
Чыгарылыштар
-
Июнь 17, 2026
Чехияда салыктан качууга шектүү өзбек жарандары кармалды
-
Июнь 16, 2026
Ташиевдердин иши, интернетте тараган "сурактын видеосу"
-
Июнь 15, 2026
Азиза Абдирасулова милицияга сурак берип чыкты
-
-
Июнь 11, 2026
"75чилер каты": Сотту ачык өткөрүү өтүнүчү колдоо тапты
-
Июнь 10, 2026
Жакынкы Чыгышта жаңжал кайра күч алды
Шерине