Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
18-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 20:21

Бүгүн Азаттыкта

“75чилер иши” депутаттарды козгоду

“75чилер иши” депутаттарды козгоду
Embed
“75чилер иши” депутаттарды козгоду

No media source currently available

0:00 0:20:50 0:00
Түз линк

“75чилердин ишине” байланыштуу парламент козголду. Дональд Трамп менен Масуд Пезешкиан Жакынкы Чыгыштагы согушту токтотуу меморандумуна кол коюшту. Москва акыркы эки жылдагы эң ири дрон чабуулуна кабылды.

“75чилердин ишине” байланыштуу парламент козголду. Дональд Трамп менен Масуд Пезешкиан Жакынкы Чыгыштагы согушту токтотуу меморандумуна кол коюшту. Москва акыркы эки жылдагы эң ири дрон чабуулуна кабылды.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG