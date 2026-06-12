Элдар Жакыпбеков баштаган алты мурдагы кызматкер абакта калды
Дональд Трамп Жакынкы Чыгыштагы согушту токтотуу боюнча Иран менен «мыкты келишимге» жетишкенин билдирди. Тегеран келишим боюнча соңку чечим кабыл алына электигин айтууда. УКМКнын мурдагы кызматкерлери баш болгон алты адам 15-августка чейин камакта калды. Ташиев иштен кеткен соң атайын кызматтын 22 кызматкери кармалган. "Жетимиш бешчилердин" катарында абакта жаткан Эмилбек Узакбаевдин кызы Мээрим Узакбаеваны сот 26-июлга чейин камакта калтырды. Ага “Коррупция” беренеси менен кылмыш иши козголуп, март айында кармалган.
Чыгарылыштар
-
Июнь 11, 2026
"75чилер каты": Сотту ачык өткөрүү өтүнүчү колдоо тапты
-
Июнь 10, 2026
Жакынкы Чыгышта жаңжал кайра күч алды
-
Июнь 09, 2026
Абактагы Равшан Жээнбековдун уулу бийликке кайрылды
-
-
Июнь 05, 2026
Армяндар парламенттик шайлоодо кимди тандайт?
-
Шерине