Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
12-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:46

Бүгүн Азаттыкта

Элдар Жакыпбеков баштаган алты мурдагы кызматкер абакта калды

Элдар Жакыпбеков баштаган алты мурдагы кызматкер абакта калды
Embed
Элдар Жакыпбеков баштаган алты мурдагы кызматкер абакта калды

No media source currently available

0:00 0:20:04 0:00
Түз линк

Дональд Трамп Жакынкы Чыгыштагы согушту токтотуу боюнча Иран менен «мыкты келишимге» жетишкенин билдирди. Тегеран келишим боюнча соңку чечим кабыл алына электигин айтууда. УКМКнын мурдагы кызматкерлери баш болгон алты адам 15-августка чейин камакта калды. Ташиев иштен кеткен соң атайын кызматтын 22 кызматкери кармалган. "Жетимиш бешчилердин" катарында абакта жаткан Эмилбек Узакбаевдин кызы Мээрим Узакбаеваны сот 26-июлга чейин камакта калтырды. Ага “Коррупция” беренеси менен кылмыш иши козголуп, март айында кармалган.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG