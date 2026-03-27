Кемпир-Абад иши: Бишкек шаардык соту да айыпталуучуларды актады

Судьялар Адис Момуналиев, Сүйүнбек Бекташов жана Нурлан Эсенбаев карап жаткан иш боюнча айыпталуучулар акыркы сөзүн айтышты.
Жыйынтыгында соттор коллегиясы актоо чечимин окуду.
25-марттагы соттук отурумда бул иш боюнча акталган ондон ашык саясатчы, активист жана укук коргоочу суралган.
Бишкектин Биринчи май райондук соту өкүмүн 2024-жылдын 14-июнунда жарыялаган. Анда 27 кишинин 22сине актоо өкүмү чыккан. Айыпталуучулардын баары күнөөсү жок экенин айтышкан.
Биринчи май райондук сотундагы актоо өкүмүнөн кийин прокуратуранын апелляциялык арызынын негизинде иш кайра Бишкек шаардык сотуна жөнөтүлгөн. Бул мекемедеги процесс 1 жыл 8 айдан бери уланды.
Актоо өкүмү чыккандын эртеси күнү, 15-июнда президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, “эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айып пул же пробация” деген.
“Кемпир-Абад иши” деп аталып калган сот жараяны Кыргызстандын соңку тарыхындагы чуулгандуу саясий процесстердин бири.
Кыргызстан да, Өзбекстан да эгемендик алгандан берки жылдары ортодогу чек ара тилкеси такталып бүтө элек болгондуктан түрдүү окуялар катталып келген.
2021-жылы 24-25-мартта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) ошол кездеги төрагасы Камчыбек Ташиев Ташкентке барып, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйынына катышып келгенден кийин президент Садыр Жапаровго маалымат берип, анда чек аранын калган тилкелери боюнча бардык маселелер жер тилкелерин айырбаштоо принциби менен каралып чыкканын айткан. Жапаров чек ара боюнча чечимди тарыхый кадам деп баалаган.
Бийликтин Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча билдирүүлөрүнөн кийин 2022-жылы бир катар нааразылык акциялары өткөн. Өзгөндө жергиликтүү активисттер суу сактагычтын жанына боз үй тигип, жыйын, жүрүштөр Бишкекте да уюштурулган. Милиция алардын айрымдарын суракка алган. Москвадагы кыргызстандык мигранттар да бийликтин чечимине каршылык билдиришкен. Маселе Жогорку Кеңеште да көтөрүлгөн. “Бириккен демократиялык кыймыл” (БДК) оппозициялык уюму нааразылыгын билдирген.
Өзгөн районунун Кызыл-Октябрь айылында 2022-жылдын 15-октябрында бир катар оппозиционер саясатчы катышкан элдик курултай өтүп, резолюция кабыл алынган жана Кемпир-Абад суу сактагычын коргоо комитети түзүлгөнү маалым болгон. Бир апта соң алгачкылардан болуп саясатчы Азимбек Бекназаров атайын кызматка суракка чакырылган. 23-октябрда бул маселе тууралуу оюн ачык билдирген оппозиция өкүлдөрү, активисттер жапырт суракка чакырылып, үйлөрү тинтилип, камакка алына баштаган.
Кийин маалым болгондой, 22-мартта Бишкектеги Casa Italia кафесинде суу сактагычтын жеринин тагдырына байланыштуу чогулгандарды жашыруун аудиого жаздырып алышкан жана ошондо айтылган сөздөр кылмыш ишин козгоого жол ачкан себептердин бири болгону айтылган.
Кылмыш иши “Массалык башаламандыктар” жана “Бийликти күч менен басып алуу” беренелери менен козголуп, 2023-жылдын январында “жашыруун” деген гриф коюлган.
Ишти ички иштер министрлигинин (ИИМ) Тергөө кызматы тергеп, ошол жылдын июнь айында сотко өткөргөн. Кармалган 27 кишинин ичинен сегизи тергөө абагында калып, калгандары түрдүү жагдайда эркиндикке чыккан.
Прокуратура айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылуу жазасын сураган.
Алар: Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров, Жеңиш Молдокматов, Айданбек Акматов, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Илгиз Шаменов, Тимур Махмудов, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Али Шабдан, Эрлан Бекчоро уулу, Асия Сасыкбаева, Гүлнара Журабаева, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Таалай Мадеминов, Чыңгыз Капаров, Нурлан Асанбеков, Атай Бейшенбек, Акыл Айтбаев жана Мамбетжунус Абылов.
Ал эми Орозайым Нарматова менен Талантбек Эшалиевдин иши ага чейин эле өзүнчө өндүрүшкө алынган. Ден соолугуна байланыштуу дарыланып жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун жана Жогорку Кеңешке шайлоого талапкер болгон Кубанычбек Кадыровдун да иши өзүнчө каралды.
Кемпир-Абад суу сактагычы Кыргызстандын (Ош облусу, Өзгөн району) Өзбекстан менен чек ара тилкесинде жайгашкан. Өзбек тарап аны Анжиян суу сактагычы деп атайт.
Суу сактагыч Совет мезгили учурунда салынган. 1963-жылдын 15-мартында СССРдин Министрлер кеңешинин чечими бекитилип, курулуш иштери 1969-жылы башталган жана 1983-жылы соңуна чыккан. Объекттин курулушу Кыргызстандын аймагында мир нече миң гектар жердин (Өзгөн жана Кара-Суу райондорунан 5731 гектар) суу алдында калышына алып келген. Бул аянт суу сактагычтагы суунун 908-горизонталь деңгээлине туура келет. Өзбекстан, өз кезегинде, Анжиян жана Фергана облустарынан 4127 гектар жерди кенемте катары өткөрүп берген.
Кыргызстандын Жер ресурстары мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Абдулат Мырзаев соңку сүйлөшүүдө сууну 900-горизонталга түшүрүү менен Кемпир-Абаддагы суу каптаган жердин аянты 4485 гектарга чейин азайганын 2022-жылы 15-ноябрда парламенттин тармактык комитетинде билдирген.
