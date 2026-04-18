Кемпир-Абад иши: Актоодон кийинки "саясий түлөө"

"Саясий түлөө"
Жапырт кармалып, кийин айрымдары үй камагына чыгып, кээ бирлери бир нече айдан кийин бошотулуп, ал эми айрымдары дээрлик эки жыл камакта жаткандан кийин акыры акталган кемпирабадчылар 18-апрелде Бишкекте түлөө өткөрүштү. Шаар четиндеги тойканалардын биринде уюштурулган бул иш-чарасын өзүлөрү саясий түлөө деп атап, ушул күнгө жетсек экен деп камакта отурганда эңсегенин, тилек кылышканын эскеришти.
Жогорку Кеңештин экс-депутаты, мурдагы башкы прокурор, оппозиционер саясатчы Азимбек Бекназаров Кемпир-Абад ишине байланыштуу камакта 2022-жылдын октябрынан 2024-жылдын июнуна чейин отурду:
"Биз түрмөдө жатканда айланамдагы баатырлар менен сүйлөшүп, мындан ары Кыргызстанда бейкүнөө адамдар камалбасын, бизди колдогон үй-бүлөлөрүбүз көз жашын агызбасын, бизди колдогон журналист жана блогерлер камалбасын, лайк баскандар куугунтукталбасын, кыргыз жеринде ата-бабаларыбыз мурастаган салттуу жарандык коом болсун, аман чыксак түлөө өткөрөбүз дегенбиз. Ошондо Жеңишбек Молдокматов жоопкерчилик алды эле. Мына, Илгиз кан чыгарайын деген, ушинтип макулдашылган түлөө. Жабык сотто эмне болгонун көргөн жоксуңар, ыйлаган күндөр болгон. Кээ бирибизди ооруган жеринен алып келип жатышты. Кемпир-Абад кетти, аны кайрып ала албайбыз, ал тарых. Эми илимпоздор, тарыхчылар изилдесин, ал кандай кеткенин жазсын. Биздин иш саясат болгонуна байланыштуу сотубуз да, түрмөдө отурганыбыз да саясат болду. Бүгүнкү саясий түлөөбүздү Кыргызстандын келечеги, элдин ынтымагы жана биримдиги үчүн деп уюштурдук".
Айыпталуучулардын арасынан бешөө аялдар эле. Алардын ичинен камакта эң узак отурганы укук коргоочу Рита Карасартова болду. 2022-жылдын октябрында кармалган бойдон ал үй камагына 2023-жылдын июнунда гана бошотулган. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикер Асия Сасыкбаева жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Гүлнара Журабаева тергөө абагынан боштондукка 2023-жылдын апрелинде чыгышкан. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматова ден соолугуна байланыштуу деген жүйө менен 2023-жылдын январында бошотулган.
Клара Сооронкулова камакта жаткан күндөрдө ызаланып, акыйкатсыздыкка, адилетсиздикке нааразы болгонун эстеди:
"Шаабайыбыз сууп турган учурлардын биринде менин бир тууган эжемди нааразылык акциясында милиция сүйрөп баратканын телевизордон көрүп калдым. Бирок ошол окуяны көргөндөн кийин да мага "күнөөм жок болсо да кечирим сурайын" деген ой келген жок. Бул биздин силердин алдыңардагы жоопкерчилигибиз болду".
Түлөөдө сөз алган кемпирабадчылар мамлекеттин бүтүндүгүн гана ойлогонун, бийликти басып алуу же кулатуу максаты болбогонун белгилешти. Колунан келген колдоосун көрсөткөн жарандарга, жакындарына ыраазы экенин айтышты.
2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин өкмөтүн Таластагы өкүлү болуп дайындалып, бул кызматта жарым жылча иштеген жарандык активист Айбек Бузурманкулов прокуратуранын айыптоосу негизсиз болгонун белгиледи:
"Бизди алгач Биринчи Май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков актап, эркиндик берди. Ал киши өзүнө эң чоң жоопкерчиликти алды, башында кылыч турса да адилеттүү чечим чыгарып, актады. Прокуратура болсо бизди 20 жылга камап, үй-мүлкүн конфискация кылалы деди. Адам өлтүргөн кылмышкерге деле мынча чоң камак мөөнөтүн сурабаса керек. Мени бир эле өкүндүргөнү - биздин тууган, жоро-жолдошторубуздун, жакындарыбыз кыйналганы, апамдын жашыганы жана Равшан Жээнбековдун арабызда жоктугу".
Кемпир-Абад ишине байланыштуу камоолор башталганда бийликтин бул аракети мыйзамсыз экенин ачык айтып чыккан саясатчылардын бири Жогорку Кеңештин экс-депутаты Жылдызкан Жолдошева болгон. Бүгүнкү түлөөгө ал да катышты:
"Бийликке барган киши өтө сабырдуу жана толеранттуу болушу керек. Ал башка тарапты уга билүү жөндөмүнө ээ болгону абдан жакшы. Өз элинин айткан сөзүн уга билиши керек. Бул сөздөр азыркы президентке гана таандык эмес. Эгер ошондой болсо бийликтин аброю өсөт, өнүгүү болот. Көп маселе диалог аркылуу чечилсе сонун көрүнүш болмок".
Суу сактагычтын жери коңшу республикага өтүп жатканына наарызылыгын айтып чыккандан кийин жапырт кармалып, алды дээрлик эки жыл камакта отуруп, акыры акталып чыккандарга кылмыш иши кандай негизде козголгонуна, тергөө кандай өткөнүнө укуктук баа берүү керектиги тууралуу да ойлор айтылды.
Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, мурдагы мамлекеттик катчы, оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаров өз сөзүндө мына ушул маселеге көңүл бурду:
"Мыйзамсыз жасалган иштер боюнча бейтарап мамлекеттик комиссия түзүлүп, кылдаттык менен каралып чыгышы керек. Себеби адам өмүрүнөн, абийиринен кымбат нерсе жок. Нечендеген мыкты эр-азаматтарыбыздын, кыздарыбыздын бетине көө шыбалып, тагдырына балта чабылды. Абдан жакшы эмес иштер болуп кетти. Сот, прокурор жана тергөөчүлөрүнө сабак болуш үчүн, эгер бийликтин "биз билбептирбиз" дегени чын болсо, анда бейтарап комиссия иликтеп, күнөөлүүлөр жазасын алышы керек. Эгер ал жолго барбай калса, мындай иштер улана берет. Аны УКМК, ИИМ же прокуратура жасайбы, эч айырмасы жок".
Эки инстанцияда актоо менен аяктаган соттук териштирүү
Бишкектин Биринчи Май райондук соту өкүмүн 2024-жылдын 14-июнунда жарыялаган. Анда 27 кишинин 22сине актоо өкүмү чыккан.
Алар: Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров, Жеңиш Молдокматов, Айданбек Акматов, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Илгиз Шаменов, Тимур Махмудов, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Али Шабдан, Эрлан Бекчоро уулу, Асия Сасыкбаева, Гүлнара Журабаева, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Таалай Мадеминов, Чыңгыз Капаров, Нурлан Асанбеков, Атай Бейшенбек, Акыл Айтбаев жана Мамбетжунус Абылов.
Булардын арасынан камакта, Бишкектин тергөө абагында отурган сегиз киши сот залынан ошол күнү бошотулуп, эркиндикке чыккан. Алар: Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдокматов, Айданбек Акматов, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Илгиз Шаменов, Тимур Махмудов. Калган айыпталуучулар буга чейин ар кандай жагдайда үй камагына чыгарылган.
Айыпталуучулардын баары күнөөсү жок экенин айтып келишкен.
Биринчи Май райондук сотундагы актоо өкүмүнөн кийин прокуратуранын апелляциялык арызынын негизинде иш Бишкек шаардык сотуна жөнөтүлгөн. Бул мекемедеги процесс 1 жыл 8 ай уланды.
Алгачкы актоо өкүмү чыккандын эртеси, 2024-жылдын 15-июнунда президент Садыр Жапаров комментарий берип, “эгер мен сот болсом бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айып пул же пробация” деген.
Кемпирабадчыларды алгач актаган Биринчи Май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков кийин өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы белгилүү болду. Ал иштен эмне себептен кетип жатканы айтылган эмес. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Сыдыков кызматтан кетпегенин билдирген. Интернеттеги ачык булактардагы соңку маалыматта ал Чүйдүн Аламүдүн районунун судьясы деп жазылып турат.
Кемпир-Абад иши боюнча айыпталуучулардын арасынан Орозайым Нарматова менен Талантбек Эшалиевдин иши ага чейин эле өзүнчө өндүрүшкө алынган.
Ден соолугуна байланыштуу дарыланып жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун жана Жогорку Кеңешке шайлоого талапкер макамында болгон Кубанычбек Кадыровдун да иши өзүнчө каралды. Бишкектин Биринчи Май райондук соту быйыл 17-апрелде үчөөнү тең актаган өкүм чыгарды.
Бишкек шаардык соту Кемпир-Абад иши боюнча айыпталгандарды актаган райондук соттун өкүмүн күчүндө калтыруу тууралуу чечимин быйыл 27-мартта чыгарды. Ишти судьялар Адис Момуналиев, Сүйүнбек Бекташов жана Нурлан Эсенбаев карашты. Бул инстанцияда чечим 21 кишиге карата чыкты. Себеби райондук соттон акталган 22 кишинин бири - активист Илгиз Шаменовдун (Илгиз Сарылдык уулунун) иши ал "катуу ооруп жатканына байланыштуу" деген негизде өзүнчө карамай болгон.
Айыпталуучулардын арасынан азыркы тапта саясатчы Равшан Жээнбеков гана камакта, ал 2019-жылдагы Кой-Таш окуясы боюнча өткөн жылдын июнь айында камакка алынган. 27-мартта Кемпир-Абад иши каралган шаардык соттогу отурумга аны да алып келишти. Актоо чечими жарыяланып, сот залынан чыгарып кетип жатышканда Жээнбеков "Күнөөлүү эмеспиз!" деп билдирди.
25-марттагы отурумда ал президентке кайрылып, УКМК буга чейин козгогон иштерди карап чыгууга чакырган. Жаза аткаруу кызматынын ишмердүүлүгүн текшерүү керектигин айтып, буга жабык жайларда адам укуктары бузулуп жатат деген жүйөсүн келтирген, атайын комиссия түзүүнү сунуштаган. Саясатчынын мындай чакырыгы Камчыбек Ташиев УКМК төрагылыгына алынып, бийлик атайын кызматты реформа кылууну убада кылган учурга туш келди.
Башкы прокуратуранын маалыматы
Кыргызстандын башкы прокурору Максат Асаналиев Кемпир-Абад ишине байланыштуу айыпталгандарды актаган сот чечими боюнча 8-апрелде “Азаттыкка” комментарий берди.
Ал азырынча соттун чечими менен тааныша электигин жана Жогорку сотко кайрылууга прокуратурада убакыт бар экенин айтты:
"Бул иш боюнча райондук инстанция актоо өкүмүн кабыл алган. Ага ишке катышып жаткан прокурорлор макул болбой, апелляциялык арыз менен андан кийинки инстанцияга - шаардык сотко кайрылышкан. Бишкек шаар соту да актоо өкүмүн күчүндө калтырыптыр. Биз сот өкүмүн ала элекпиз. Алып, окугандан кийин анан сот эмненин негизинде, эмнеге аргумент кылды, ошону көрөлү. Жогорку сотко кайрылууга бир жылдык мөөнөтүбүз бар, анан чечебиз", - деди Максат Асаналиев.
Кыргызстандын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 442-беренесине ылайык, апелляциялык инстанциядагы соттун өкүмүн кассациялык тартипте кайра кароо үчүн даттанууга бир жыл мөөнөт берилет.
Кемпир-Абад маселеси
Кемпир-Абад иши деп аталып калган сот жараяны Кыргызстандын соңку тарыхындагы чуулгандуу саясий процесстердин бири.
Кыргызстан да, Өзбекстан да эгемендик алгандан берки жылдары ортодогу чек ара тилкеси такталып бүтө элек болгондуктан түрдүү окуялар катталып келген.
2021-жылы 24-25-мартта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) ошол кездеги төрагасы Камчыбек Ташиев Ташкентке барып, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйынына катышып келгенден кийин президент Садыр Жапаровго маалымат берип, анда чек аранын калган тилкелери боюнча бардык маселелер жер тилкелерин айырбаштоо принциби менен каралып чыкканын айткан. Жапаров чек ара боюнча чечимди тарыхый кадам деп баалаган.
Бийликтин Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча билдирүүлөрүнөн кийин 2022-жылы бир катар нааразылык акциялары өткөн. Өзгөндө жергиликтүү активисттер суу сактагычтын жанына боз үй тигип, жыйын, жүрүштөр Бишкекте да уюштурулган. Милиция алардын айрымдарын суракка алган. Москвадагы кыргызстандык мигранттар да бийликтин чечимине каршылык билдиришкен. Маселе Жогорку Кеңеште да көтөрүлгөн. “Бириккен демократиялык кыймыл” (БДК) оппозициялык уюму нааразылыгын билдирген.
Өзгөн районунун Кызыл-Октябрь айылында 2022-жылдын 15-октябрында бир катар оппозиционер саясатчы катышкан элдик курултай өтүп, резолюция кабыл алынган жана Кемпир-Абад суу сактагычын коргоо комитети түзүлгөнү маалым болгон.
Бир апта соң алгачкылардан болуп саясатчы Азимбек Бекназаров атайын кызматка суракка чакырылган. 23-октябрда бул маселе тууралуу оюн ачык билдирген оппозиция өкүлдөрү, активисттер жапырт суракка чакырылып, үйлөрү тинтилип, камакка алына баштаган.
Кийин маалым болгондой, 22-мартта Бишкектеги Casa Italia кафесинде суу сактагычтын жеринин тагдырына байланыштуу чогулгандарды жашыруун аудиого жаздырып алышкан жана ошондо айтылган сөздөр кылмыш ишин козгоого жол ачкан себептердин бири болгону айтылган.
Кылмыш иши “Массалык башаламандыктар” жана “Бийликти күч менен басып алуу” беренелери менен козголуп, 2023-жылдын январында “жашыруун” деген гриф коюлган.
Ишти ички иштер министрлигинин (ИИМ) Тергөө кызматы тергеп, ошол жылдын июнь айында сотко өткөргөн. Кармалган 27 кишинин ичинен сегизи тергөө абагында калып, калгандары түрдүү жагдайда эркиндикке чыккан.
Прокуратура айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылуу жазасын сураган.
Кемпир-Абад суу сактагычы Кыргызстандын (Ош облусу, Өзгөн району) Өзбекстан менен чек ара тилкесинде жайгашкан. Өзбек тарап аны Анжиян суу сактагычы деп атайт.
Суу сактагыч Совет мезгили учурунда салынган. 1963-жылдын 15-мартында СССРдин Министрлер кеңешинин чечими бекитилип, курулуш иштери 1969-жылы башталган жана 1983-жылы соңуна чыккан. Объекттин курулушу Кыргызстандын аймагында мир нече миң гектар жердин (Өзгөн жана Кара-Суу райондорунан 5731 гектар) суу алдында калышына алып келген. Бул аянт суу сактагычтагы суунун 908-горизонталь деңгээлине туура келет. Өзбекстан, өз кезегинде, Анжиян жана Фергана облустарынан 4127 гектар жерди кенемте катары өткөрүп берген.
Кыргызстандын Жер ресурстары мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Абдулат Мырзаев соңку сүйлөшүүдө сууну 900-горизонталга түшүрүү менен Кемпир-Абаддагы суу каптаган жердин аянты 4485 гектарга чейин азайганын 2022-жылы 15-ноябрда парламенттин тармактык комитетинде билдирген.
Президент Садыр Жапаров 2022-жылы 29-ноябрда “Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө” келишимди жана “Кемпир-Абад (Анжиян) суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө” макулдашууну ратификациялоо тууралуу эки мыйзамга кол койгон.
Аталган 302,29 км аралыктагы тилкелерди камтыган келишимге жана макулдашууга ошол жылы 3-ноябрда Бишкекте Кыргызстанга иш сапар менен келген Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов жана Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кол коюшкан.
Аларды ратификациялоо маселеси Жогорку Кеңеште 17-ноябрда дароо үч окууда каралып, кабыл алынган. 64 депутат колдоп, 19у каршы добуш берген.
Процедурага ылайык, мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет.
Өзбек парламенти - Олий Мажлистин Сенаты келишим менен макулдашууну 18-ноябрда жактырган. Документке 100 сенатордун баары бир добуштан макул болушкан.
Макулдашууга ылайык, Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандан 12ден адам (ред: 24 киши) кирген биргелешкен комиссия башкарат. Өзбекстан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, техникалык жактан тейлейт жана кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агызат. Суунун деңгээлин горизонталь боюнча 900дөн жогору эмес кармап туруу милдетин алат. Бирок буга өзгөчө кырдаалдар – мисалы, суу каптоо, жаратылыш кубулуштары жана форс-мажордук жагдайлар кирбей турганы жазылган.
Кыргыз-өзбек чек арасында чек ара тактала элек болгондуктан адам өлүмү менен аяктаган бир нече окуя катталган.
Интернеттеги ачык булактардагы маалыматтарга караганда, 2011–2015-жылдары өзбек чек арачыларынын огунан Кыргызстандын 10-12 жараны, 2022-жылдын апрелинде чек арадагы атышуудан эки кыргызстандык каза болгон.
2023-жылдын 27-январында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкек сапары учурунда мамлекет башчы Садыр Жапаров эки коңшу өлкө чек ара маселесинде диалогго жана чечим кабыл алууга даяр экенин көрсөткөнүн белгилеген:
"Чек ара маселелерине чекит коюу менен биз келечек муундарыбыздын туруктуу, ишенимдүү өнүгүүсү жана гүлдөп-өсүшү үчүн бекем пайдубалды түптөйбүз деп ишенем".
Ошол эле күнү тийиштүү келишимди ратификациялоо грамоталарын алмашуу жараяны ишке ашкан.
2025-жылдын жазында чектеш үч өлкөнүн лидерлери жолугуп, аймактагы чек ара маселеси толук чечилгенин жарыялашкан. Ошол жылдын 31-мартында Тажикстандын Кожент шаарында Кыргызстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын президенттери - Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон жана Шавкат Мирзиёев үч өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндөгү келишимге жана түбөлүк достук жөнүндөгү Кожент декларациясына кол коюшкан. Алардын биргелешкен билдирүүсүндө:
“Мамлекет башчылары бул документтерге кол коюу өлкөлөрдүн эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн урматтоону символдоштурарын, ошондой эле Борбор Азияда конструктивдүү диалогдун жана натыйжалуу кызматташтыктын үлгүсү катары кызмат кыларын баса белгилешти”, - деп айтылган.
Шерине