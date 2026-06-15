Азиза Абдирасулова милицияга сурак берип чыкты
Кыргызстандын тарыхындагы дагы бир чуулуу иш – “75чилердин каты” боюнча соттук отурум ачык өтө баштады. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты.Укук коргоочу Азиза Абдирасулова Фейсбуктагы баракчасына жазган посттон кийин Ноокен райондук милициясында бир нече саат сурак берип чыкты. АКШ менен Иран Жакынкы Чыгыштагы согушту токтотууга багытталган жалпы макулдашууга жетишти. Ага ылайык, Ормуз кысыгы ачылып, ирандык порттордун блокадасы алынат. _____________________________________________________________________
Чыгарылыштар
-
-
Июнь 11, 2026
"75чилер каты": Сотту ачык өткөрүү өтүнүчү колдоо тапты
-
Июнь 10, 2026
Жакынкы Чыгышта жаңжал кайра күч алды
-
Июнь 09, 2026
Абактагы Равшан Жээнбековдун уулу бийликке кайрылды
-
-
Июнь 05, 2026
Армяндар парламенттик шайлоодо кимди тандайт?
Шерине