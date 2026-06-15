Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
15-Июнь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 20:29

Бүгүн Азаттыкта

Азиза Абдирасулова милицияга сурак берип чыкты

Азиза Абдирасулова милицияга сурак берип чыкты
Embed
Азиза Абдирасулова милицияга сурак берип чыкты

No media source currently available

0:00 0:25:12 0:00
Түз линк

Кыргызстандын тарыхындагы дагы бир чуулуу иш – “75чилердин каты” боюнча соттук отурум ачык өтө баштады. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты.Укук коргоочу Азиза Абдирасулова Фейсбуктагы баракчасына жазган посттон кийин Ноокен райондук милициясында бир нече саат сурак берип чыкты. АКШ менен Иран Жакынкы Чыгыштагы согушту токтотууга багытталган жалпы макулдашууга жетишти. Ага ылайык, Ормуз кысыгы ачылып, ирандык порттордун блокадасы алынат. _____________________________________________________________________

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG