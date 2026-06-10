Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
10-Июнь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 21:56

Бүгүн Азаттыкта

Жакынкы Чыгышта жаңжал кайра күч алды

Жакынкы Чыгышта жаңжал кайра күч алды
Embed
Жакынкы Чыгышта жаңжал кайра күч алды

No media source currently available

0:00 0:20:58 0:00
Түз линк

Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев Сокулукта футбол аянтчасын ачып, кайрымдуулук иш-чарасына катышты. Өзүнө козголгон иш тууралуу үн каткан жок. Иран менен АКШ кайрадан бири-биринин объектилерине сокку урду. Эки тараптын ортосундагы чыңалуу соңку бир сутка ичинде кайра күчөп кеткендей. Ошто үч балалуу эне бешик арабанын айынан автобустан түшүрүлгөнүн айтып чыкты. Окуя коомдук транспорттогу шартка байланыштуу талкууну кайра күчөттү.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG