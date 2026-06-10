Жакынкы Чыгышта жаңжал кайра күч алды
Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев Сокулукта футбол аянтчасын ачып, кайрымдуулук иш-чарасына катышты. Өзүнө козголгон иш тууралуу үн каткан жок. Иран менен АКШ кайрадан бири-биринин объектилерине сокку урду. Эки тараптын ортосундагы чыңалуу соңку бир сутка ичинде кайра күчөп кеткендей. Ошто үч балалуу эне бешик арабанын айынан автобустан түшүрүлгөнүн айтып чыкты. Окуя коомдук транспорттогу шартка байланыштуу талкууну кайра күчөттү.
Чыгарылыштар
-
Июнь 09, 2026
Абактагы Равшан Жээнбековдун уулу бийликке кайрылды
-
-
Июнь 05, 2026
Армяндар парламенттик шайлоодо кимди тандайт?
-
-
-
Июнь 01, 2026
Израил армиясы Ливандын ичкери аймагына кирди
Шерине